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На заводі Penoboard у Тернополі сталася масштабна пожежа

Неділя, 10 вересня 2023, 11:47 - Ігор Пилипів
 
фото: ДСНС

В ніч проти неділі сталася масштабна пожежа на завод Penoboard у Тернополі. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та LIGA.net.

У ДСНС зазначили, що у Тернополі триває ліквідація масштабної пожежі на підприємстві, про яку надійшло повідомлення на номер екстреного виклику "101". 

"На місце події негайно було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні беруть участь 50 рятувальників та 15 одиниць ї техніки. Орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля заповнена пінопластом", – повідомили в ДСНС.

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фото: ДСНС

Додається, що станом на  05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, ліквідація триває. Наразі постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Видання LIGA.net зазначає, що пожежа у Тернополі сталась саме на заводі компанії Penoboard, яка є виробником екструдованого пінополістиролу та дистриб'ютором будівельних матеріалів. 

Загалом Penoboard знаходяться у двох містах України – Херсоні та Тернополі.

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Економічна правда. 

підприємництво бізнес
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