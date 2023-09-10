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Польща страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Неділя, 10 вересня 2023, 10:52 - Ігор Пилипів

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Новий закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу, яка передбачає три пункти.

  • Безпечна торгівля з Україною;
  • Підтримка інвестицій польських компаній;
  • Підтримка розвитку України.

Крім того, новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

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"Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні", — зазначила Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також Серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.

Також читайте: Страхування воєнних ризиків. Як влада планує вмовити інвесторів вкладати в Україну зараз

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Економічна правда.

Польща страхування інвестиції
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