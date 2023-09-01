Найбагатший олігарх РФ Мельниченко порівняв санкції з ядерним ударом по Хіросімі і захищає Путіна

Андрій Мельниченко Getty Images

Російський олігарх, лідер російського списку Forbes Андрій Мельниченко заявив, що санкції зробили його "вигнанцем", і порівняв їх із ядерним бомбардуванням Хіросіми. При цьому він не став висловлюватися проти війни і критикувати Путіна - війна, за його словами, почалася через якусь "глобальну помилку".

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

За словами Мельниченка, санкції призвели до підвищення світових цін на їжу і викликали продовольчу кризу в бідних країнах. "Це [бомбардування Хіросіми] не призвело до поразки багатьох військових цілей, результат війни вже був вирішений, але заподіяні страждання були величезними. Це в точності те саме", - стверджує Мельниченко.

Він стверджує, що введені щодо нього обмеження були несподіваними.

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"Чесно кажучи, я цього не очікував. Я живу у Швейцарії 14 років. Я не роблю зброю для війни. Я роблю їжу для людей і енергію для електростанцій по всьому світу. Я не пропагую війну. Я не займаюся політикою. Який сенс?", - додав він.

При цьому обмеження він сприймає як стихійне лихо, на кшталт урагану: "Що можна зробити? Як є, так є".

За словами Мельниченка, останні 14 років він жив здебільшого у Швейцарії, але санкції зробили його "вигнанцем", змусивши перебратися до Об'єднаних Арабських Еміратів, громадянство яких він набув 2021 року.

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При цьому своєї відповідальності за війну Мельниченко не відчуває. За його словами, її початок застиг його зненацька, але 24 лютого він вирушив на, як йому здавалося, звичайну зустріч Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) із Путіним.

"Потрібно досить часто зустрічатися з чиновниками. Як інакше працювати в країні? Ти прокидаєшся і бачиш ракети, що летять, по телевізору, і в тебе є вибір - йти чи не йти. Як можна не йти?", - сказав він.

Він додав, що початок повномасштабної війни - це "глобальна помилка", а "люди, які намагалися їй запобігти, не впоралися зі своїм завданням".

При цьому Мельниченко не став висловлюватися проти війни і критикувати Путіна. За його словами, війна почалася через якусь "глобальну помилку" і через те, що Захід дозволив ситуації вийти з-під контролю, "вирішивши, що Росія - іржава бензоколонка, надмірно залежна від нафти і газу".

А президент України Зеленський, у дусі російської пропаганди сказав Мельниченко, нібито "спровокував сильного агресивного сусіда своїм крайнім непрофесіоналізмом".

"Я абсолютно не вважаю себе особисто відповідальним за трагедії, що сталися", - сказав він. Вина, за його словами, лежить на світових лідерах, а намагатися розібратися, хто винен, а хто ні, дуже небезпечно.

Колишній учасник російського списку Forbes Олег Тіньков раніше в інтерв'ю говорив, що Мельниченко разом із деякими іншими російськими мільярдерами насправді налаштовані проти війни, але публічно не висловлюються. "Він бреше. Він намагається говорити про його власні моральні якості", - заперечив Мельниченко.

Андрій Мельниченко посідає перше місце серед російських мільярдерів у рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в режимі реального часу залежно від котирувань. Статки його та його сім'ї оцінюють у 24,4 млрд дол.

За словами олігарха, санкції - це економічна зброя масового знищення, яка завдає шкоди звичайним людям. Те, що Росія робить в Україні, на його думку, - теж злочин.

Але він одразу ж обмовився. "Я не перебуваю на місцях, я не експерт, я не можу навести конкретні приклади... З обох боків скоюються військові злочини. Таке трапляється на будь-якій війні. Це природно. Не має значення, хто це почав", - стверджує він.

Пізніше він ще раз зв'язався з газетою і уточнив, що вважає злочинами саме напади на цивільні об'єкти.

ЄС запровадив санкції проти Мельниченка в березні 2022 року за участь у нараді олігархів із Путіним після початку війни.

Економічна правда