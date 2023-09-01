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Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз

П'ятниця, 1 вересня 2023, 18:38 - Лія Ільченко

Незважаючи на офіційні заяви китайської та російської влади про відновлення безвізових групових поїздок з 1 серпня, майже нікому з російських громадян не вдалося скористатися цією системою для поїздки в Китай.

Про це оголосила асоціація туроператорів Росії, яка заявила, що система безвізового обміну групами практично не запрацювала.

"Станом на 31 серпня в'їзд китайських груп у Росію за цією схемою так і не розпочався, а "безвіз" на виїзд працює тільки на Далекому Сході", - йдеться в повідомленні.

У Росії губляться, що стало причиною ситуації.

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"З боку КНР процеси узгодження відправки безвізових груп до Росії призупинено. Чому - не знаємо", - констатували в Раді Асоціації "Світ без кордонів".

За місяць тільки одна пробна група росіян вирушила до Китаю з Москви. Близько 1000 осіб виїхали до КНР із прикордонного з Китаєм Благовєщенська, ще близько 500 - із Хабаровська. 

Жителі далекосхідних регіонів виїжджають до Китаю за безвізовими груповими списками, але масового туристичного потоку немає і там. 

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Нагадуємо:

Днями Китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" представив комплект географічних карт на 2023 рік, де позначив територією КНР Великий Уссурійський острів на річці Амур. Незважаючи на те, що згідно з договором між Росією і Китаєм від 2008 року, острів був розділений між двома країнами.

Водночас у російських вишах почнуть масово вивчати китайську, пояснюючи це підвищенням "конкурентоспроможності" країни.

Китай Росія туризм
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