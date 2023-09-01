Компенсацію за невідгуляну відпустку розраховуватимуть по новому - рішення Кабміну

Кабінет міністрів змінив порядок розрахунку середньої зарплати для оплати компенсації відпускних.

Відповідні зміни були внесені до урядової постанови, якою ще в 1995 році було встановлено Порядок обчислення середньої заробітної плати, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, тепер обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки буде проводитися з урахуванням виплат за робочий рік, у якому виникло право на відпустку.

Водночас обчислення середньої зарплати для надання матеріальної допомоги проводитиметься з урахуванням виплат за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю надання матеріальної грошової допомоги.

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Одночасно Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для розв'язання соціально-побутових питань, яка тепер буде виплачуватися держслужбовцям у розмірі не більше однієї середньомісячної зарплати.