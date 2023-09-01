"Українське Дунайське пароплавство" перевезло рекордний обсяг вантажів з початку великої війни

фото: УДП

За підсумками серпня "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) перевезло понад 206 тис тонн вантажів - це максимум із початку війни.

Про це повідомляє пресслужба УДП в Telegram.

У компанії заявили про модернізовану систему обслуговування флоту: додали ще одну ремонтну ділянку, запроваджено нову систему мотивації для ремонтників.

"Баржі не простоюють: щомісяця обслуговується і ремонтується до 60 одиниць несамохідного флоту. Наразі маємо в експлуатації майже 200 барж, чого не було ніколи. Плануємо у вересні вийти на 205 барж в експлуатації", - розповіли в компанії про плани.

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При цьому збільшення обсягів стримує зокрема, те, що портова інфраструктура в Констанці перевантажена.

"Ми навіть перегнали в Румунію свій буксир для подачі барж, але потрібні додаткові якірні стоянки, крани тощо. Сподіваємося, що завдяки підтримці Міністерства українським перевізникам підуть назустріч. Це питання стратегічне і торкається не лише УДП", - йдеться у повідомленні.

Також в УДП заявили про дефіцит плавсоставу.

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Економічна правда