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В Україні вперше встановили вимоги до облаштування місць проживання переселенців  

П'ятниця, 1 вересня 2023, 14:54 - Лія Ільченко

Кабінет міністрів вперше встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка затверджує порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Вона вперше визначає механізм створення та обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачено:

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  • поділ приміщень на місця загального користування та з обладнаними ліжко-місцями, 
  • встановлюються вимоги до мінімальної площі для одного ліжко-місця,
  • встановлюються вимоги до обладнання кухнями, душовими та туалетними кімнатами, пральними машинами та іншим.
  • встановлюються вимоги до температурного режиму. 

У зв'язку з чим обласні та Київська міська військова адміністрація зобов'язані в шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів.

Крім того, рішенням уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання, а також затвердити список таких місць на території відповідної області.

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