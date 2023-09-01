В Україні вперше встановили вимоги до облаштування місць проживання переселенців  

Кабінет міністрів вперше встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка затверджує порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Вона вперше визначає механізм створення та обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, передбачено:

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поділ приміщень на місця загального користування та з обладнаними ліжко-місцями,

встановлюються вимоги до мінімальної площі для одного ліжко-місця,

встановлюються вимоги до обладнання кухнями, душовими та туалетними кімнатами, пральними машинами та іншим.

встановлюються вимоги до температурного режиму.

У зв'язку з чим обласні та Київська міська військова адміністрація зобов'язані в шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів.

Крім того, рішенням уряду доручено цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану та облаштування місць тимчасового проживання, а також затвердити список таких місць на території відповідної області.

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