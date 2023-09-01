АМКУ виявив змову на аукціоні з продажу майна "Укрспирту"

Антимонопольний комітет оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Так, Антимонопольний комітет визнав ТОВ "Укрспецпоставка", а також приватні компанії ТОВ "Фінанс-Сервіс Плюс" і ТОВ "Глермонт Трейд" винними в антиконкурентних діях, що спотворюють результати аукціону з приватизації спиртозаводів, і оштрафував їх на 14,39 млн грн.

При цьому, ТОВ "Укрспецпоставка" є підприємством, бенефіціарні власники якого знаходяться на окупованих територіях, зокрема, в Донецьку та Луганську. Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України) Реклама: ТОВ "Фінанс-Сервіс Плюс", згідно з даними платформи відкритих даних Youcontrol, не має у власності жодного нерухомого майна, розташоване у житловому будинку, статутний капітал - 1 тис грн. Бенефіціарний власник компанії є також її керівником. ТОВ "Глермонт Трейд", згідно даних Youcontrol, є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України). Крім того, ТОВ фігурує ще в двох кримінальних провадженнях. Статутний капітал ТОВ "Глермонт Трейд" складав 200 грн. На сьогодні ТОВ припинило діяльність. Зокрема, у реєстрі є інформація про банкрутство вказаної юридичної особи.

Як випливає з інформації Prozorro.sale, йдеться про аукціон із продажу окремого майна Залозецького місця виробництва та зберігання спирту ДП "Укрспирт", який проводив регіональний відділ Фонду держмайна в Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

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Сума укладеного за результатами аукціону договору становила 96,012 млн грн (з ПДВ).

Водночас, за повідомлення Антимонопольного комітету, під час розслідування справи були виявлені обставини, які у своїй сукупності свідчили про вчинення зазначеними суб'єктами господарювання узгоджених дій, метою яких було усунення конкуренції між ними під час аукціону.

Йдеться, зокрема, про такі докази, як ведення відповідачами спільної господарської діяльності, наявність комунікації між ними, обмін інформацією тощо.

За порушення, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 і п. 1 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції" (антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів аукціону), а також за змову на аукціоні з продажу держмайна відповідачів оштрафовано на 14 390 798 грн.