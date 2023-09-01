Всі розділи
Укр / Рус

МОЗ запровадив вимоги до умов роботи вантажників та ручного переміщення вантажів

П'ятниця, 1 вересня 2023, 11:17 - Лія Ільченко

Міністерство охорони здоров'я запровадило мінімальні вимоги безпеки до роботи, пов'язаної з ручним переміщення вантажів, коли існує ризик травм, особливо травм спини працівників.

Як зазначається в тексті наказу, він мав набрати чинності з 1 вересня 2023 року, але не раніше офіційного опублікування. Водночас станом на 1 вересня статус наказу лишається "не набрав чинності".

Наказ містить як обов'язки роботодавців щодо організації безпечних умов такої роботи, так і обов'язки працівників.

Наказ не містить санкцій за порушення встановлених норм, проте у разі нещасного випадку може стати підставою для звернення до суду.

Реклама:

Як зазначалося у супровідних документах до наказу, які МОЗ подавав до Державної регуляторної служби, прийняття указаних норм покликане знизити кількість нещасних випадків, пов'язаних з роботою, та професійних захворювань, що спричиняють негативні наслідки не лише для потерпілих та їхніх сімей, зокрема через фізичні страждання і фінансовий тягар, а й для роботодавців.

Серед іншого, наказ містить характеристики вантажів, які переміщуються у ручному режимі та можуть представляти ризик травм, особливо травм спини. Зокрема, це:

  • занадто важкий або занадто великий вантаж,
  • незручний або важкий для охоплення вантаж,
  • хиткий вантаж або вантаж, який містить частини, що можуть виявитися рухомими,
  • вантаж, установлений таким чином, що для його утримання або роботи з ним потрібно тримати його на відстані від тулуба, або нахилятися, або робити обертальні рухи тулуба,
  • якщо його конфігурація або твердість може призвести до травм працівників, особливо у випадках зіткнення з ним.

Встановлені критерії фізичних зусиль для переміщення вантажу в ручному режимі, які можуть призвести до травм, особливо травм спини. Зокрема, це:

Реклама:
  • велика напруга
  • обертові рухи хребта
  • незручна для тулуба поза.

Визначено умови, які можуть посилити попередні фактори. Зокрема це:

  • відсутність достатнього простору для виконання роботи,
  • нерівна поверхня підлоги,
  • слизька поверхня підлоги, до якої не пристосоване взуття працівників,
  • виробниче середовище, яке не дозволяє працювати на безпечній висоті або в нормальній позі,
  • якщо маються розходження рівня підлоги або робочої поверхні, що викликає необхідність обробляти вантажі на різних рівнях,
  • якщо хитлива підлога або взуття,
  • якщо температура, вологість або вентиляції не відповідають необхідним нормам.

Наказ був розроблений на виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

МОЗ
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Шмигаль просить МОЗ вивчити питання безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції 30 серпня 2023, 18:06
Ціна життя: скільки коштують пологи в Україні 25 липня 2023, 13:29
В МОЗ попередили про нестабільну епідеміологічну ситуацію в країні через наслідки війни 7 липня 2023, 16:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті