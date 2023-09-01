МОЗ запровадив вимоги до умов роботи вантажників та ручного переміщення вантажів

Міністерство охорони здоров'я запровадило мінімальні вимоги безпеки до роботи, пов'язаної з ручним переміщення вантажів, коли існує ризик травм, особливо травм спини працівників.

Як зазначається в тексті наказу, він мав набрати чинності з 1 вересня 2023 року, але не раніше офіційного опублікування. Водночас станом на 1 вересня статус наказу лишається "не набрав чинності".

Наказ містить як обов'язки роботодавців щодо організації безпечних умов такої роботи, так і обов'язки працівників.

Наказ не містить санкцій за порушення встановлених норм, проте у разі нещасного випадку може стати підставою для звернення до суду.

Реклама:

Як зазначалося у супровідних документах до наказу, які МОЗ подавав до Державної регуляторної служби, прийняття указаних норм покликане знизити кількість нещасних випадків, пов'язаних з роботою, та професійних захворювань, що спричиняють негативні наслідки не лише для потерпілих та їхніх сімей, зокрема через фізичні страждання і фінансовий тягар, а й для роботодавців.

Серед іншого, наказ містить характеристики вантажів, які переміщуються у ручному режимі та можуть представляти ризик травм, особливо травм спини. Зокрема, це:

занадто важкий або занадто великий вантаж,

незручний або важкий для охоплення вантаж,

хиткий вантаж або вантаж, який містить частини, що можуть виявитися рухомими,

вантаж, установлений таким чином, що для його утримання або роботи з ним потрібно тримати його на відстані від тулуба, або нахилятися, або робити обертальні рухи тулуба,

якщо його конфігурація або твердість може призвести до травм працівників, особливо у випадках зіткнення з ним.

Встановлені критерії фізичних зусиль для переміщення вантажу в ручному режимі, які можуть призвести до травм, особливо травм спини. Зокрема, це:

Реклама:

велика напруга

обертові рухи хребта

незручна для тулуба поза.

Визначено умови, які можуть посилити попередні фактори. Зокрема це:

відсутність достатнього простору для виконання роботи,

нерівна поверхня підлоги,

слизька поверхня підлоги, до якої не пристосоване взуття працівників,

виробниче середовище, яке не дозволяє працювати на безпечній висоті або в нормальній позі,

якщо маються розходження рівня підлоги або робочої поверхні, що викликає необхідність обробляти вантажі на різних рівнях,

якщо хитлива підлога або взуття,

якщо температура, вологість або вентиляції не відповідають необхідним нормам.

Наказ був розроблений на виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.