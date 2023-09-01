МОЗ запровадив вимоги до умов роботи вантажників та ручного переміщення вантажів
Міністерство охорони здоров'я запровадило мінімальні вимоги безпеки до роботи, пов'язаної з ручним переміщення вантажів, коли існує ризик травм, особливо травм спини працівників.
Як зазначається в тексті наказу, він мав набрати чинності з 1 вересня 2023 року, але не раніше офіційного опублікування. Водночас станом на 1 вересня статус наказу лишається "не набрав чинності".
Наказ містить як обов'язки роботодавців щодо організації безпечних умов такої роботи, так і обов'язки працівників.
Наказ не містить санкцій за порушення встановлених норм, проте у разі нещасного випадку може стати підставою для звернення до суду.
Як зазначалося у супровідних документах до наказу, які МОЗ подавав до Державної регуляторної служби, прийняття указаних норм покликане знизити кількість нещасних випадків, пов'язаних з роботою, та професійних захворювань, що спричиняють негативні наслідки не лише для потерпілих та їхніх сімей, зокрема через фізичні страждання і фінансовий тягар, а й для роботодавців.
Серед іншого, наказ містить характеристики вантажів, які переміщуються у ручному режимі та можуть представляти ризик травм, особливо травм спини. Зокрема, це:
- занадто важкий або занадто великий вантаж,
- незручний або важкий для охоплення вантаж,
- хиткий вантаж або вантаж, який містить частини, що можуть виявитися рухомими,
- вантаж, установлений таким чином, що для його утримання або роботи з ним потрібно тримати його на відстані від тулуба, або нахилятися, або робити обертальні рухи тулуба,
- якщо його конфігурація або твердість може призвести до травм працівників, особливо у випадках зіткнення з ним.
Встановлені критерії фізичних зусиль для переміщення вантажу в ручному режимі, які можуть призвести до травм, особливо травм спини. Зокрема, це:
- велика напруга
- обертові рухи хребта
- незручна для тулуба поза.
Визначено умови, які можуть посилити попередні фактори. Зокрема це:
- відсутність достатнього простору для виконання роботи,
- нерівна поверхня підлоги,
- слизька поверхня підлоги, до якої не пристосоване взуття працівників,
- виробниче середовище, яке не дозволяє працювати на безпечній висоті або в нормальній позі,
- якщо маються розходження рівня підлоги або робочої поверхні, що викликає необхідність обробляти вантажі на різних рівнях,
- якщо хитлива підлога або взуття,
- якщо температура, вологість або вентиляції не відповідають необхідним нормам.
Наказ був розроблений на виконання Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.