Нафта дорожчає четверту сесію поспіль

Ціни на нафту 1 вересня зросли четверту сесію поспіль через скорочення поставок та очікування скорочення видобутку ОПЕК+ до кінця року.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent виросла на 26 центів або на 0,3%, до 87,09 долара за барель.

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Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) підвищилась на 21 цент, також на 0,3%, до 83,84 долара за барель станом на 6:05 за Гринвічем.

WTI зросла більш ніж на 5% протягом тижня, тоді як Brent зросла приблизно на 3%.

Що вплинуло на ціни

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Аналітики очікують, що Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн б/д до жовтня, додавши скорочення видобутку ОПЕК+.

Росія, другий у світі експортер нафти, також домовилася з партнерами по ОПЕК+ скоротити експорт нафти.

Запаси сирої нафти в США минулого тижня впали більш ніж очікувалося на 10,6 мільйона барелів. З середини липня комерційні запаси сирої нафти впали на 34 мільйони барелів.

Агентство пояснює, що трейдери та інвестори часто сприймають зміни в запасах у США як проксі змін у світовому балансі виробництва та споживання, а спотові ціни та спреди можуть зростати, якщо запаси постійно скорочуються.

Слабший долар США, який, схоже, завершить шеститижневу виграшну серію, також допоміг цінам. Зміцнення долара тисне на попит на нафту, роблячи товар дорожчим для покупців інших валют.