Стефанчук дав відповідь спікеру парламенту Словаччини на заяву щодо українського зерна
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до спікера словацького парламенту Бориса Коллара з приводу заклику до уряду Словаччини продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України разом із Польщею та Угорщиною після 15 вересня.
Відповідна заява була розміщена, зокрема, у твіттері Стефанчука.
"Дорогий друже, я точно знаю, що ви справжній друг України. (...) Тому я звертаюся до вас із проханням зрозуміти, що запровадження таких обмежень не лише суперечить вимогам ЄС, а й становить суттєву загрозу безпеці України", - написав голова Верховної Ради.
Стефанчук звернувся з проханням зрозуміти, яку наслідки несе продовження заборони на імпорт української сільгосппродукції.
Він наголосив, що так само вчинила Росія, перекривши значну частину експорту після повномасштабного вторгнення в Україну.
"Тож запровадження вищезазначених обмежень нашими країнами-партнерами буде не лише недружнім кроком, а й фактично поставить під загрозу аграрний сектор України в найважчий момент. Адже саме за кошти, отримані від продажу нашого зерна, ми фінансуємо нашу армію, а відтак і нашу спільну Перемогу", - зазначив він.
Стефанчук попросив у Коллара підтримки та закликав докласти зусиль для допомоги Україні.
"Зараз час єдності, а не суперечок", - резюмував він.
Нагадуємо:
Раніше Коллар звернувся до глави уряду з вимогою після закінчення у вересні терміну дії ембарго Європейського Союзу приєднатися до закриття кордонів Польщею та Угорщиною для імпорту українського зерна, побоюючись його напливу і ризику підвищення цін. При цьому він наголосив, що не йдеться про припинення транзиту.
Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, однак дозволила транзит цих товарів до зазначених країн.
Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш заявив у п'ятницю, що країни так званої коаліції цих п'яти прифронтових країн вимагають продовження обмежувальних заходів до кінця року. Україна категорично проти цього рішення.