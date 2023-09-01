Стефанчук дав відповідь спікеру парламенту Словаччини на заяву щодо українського зерна

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до спікера словацького парламенту Бориса Коллара з приводу заклику до уряду Словаччини продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України разом із Польщею та Угорщиною після 15 вересня.

Відповідна заява була розміщена, зокрема, у твіттері Стефанчука.

"Дорогий друже, я точно знаю, що ви справжній друг України. (...) Тому я звертаюся до вас із проханням зрозуміти, що запровадження таких обмежень не лише суперечить вимогам ЄС, а й становить суттєву загрозу безпеці України", - написав голова Верховної Ради.

Стефанчук звернувся з проханням зрозуміти, яку наслідки несе продовження заборони на імпорт української сільгосппродукції.

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Він наголосив, що так само вчинила Росія, перекривши значну частину експорту після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Тож запровадження вищезазначених обмежень нашими країнами-партнерами буде не лише недружнім кроком, а й фактично поставить під загрозу аграрний сектор України в найважчий момент. Адже саме за кошти, отримані від продажу нашого зерна, ми фінансуємо нашу армію, а відтак і нашу спільну Перемогу", - зазначив він.

Стефанчук попросив у Коллара підтримки та закликав докласти зусиль для допомоги Україні.

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"Зараз час єдності, а не суперечок", - резюмував він.

Нагадуємо:

Раніше Коллар звернувся до глави уряду з вимогою після закінчення у вересні терміну дії ембарго Європейського Союзу приєднатися до закриття кордонів Польщею та Угорщиною для імпорту українського зерна, побоюючись його напливу і ризику підвищення цін. При цьому він наголосив, що не йдеться про припинення транзиту.

Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, однак дозволила транзит цих товарів до зазначених країн.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш заявив у п'ятницю, що країни так званої коаліції цих п'яти прифронтових країн вимагають продовження обмежувальних заходів до кінця року. Україна категорично проти цього рішення.