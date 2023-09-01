На заводі найбільшого виробника міді в Європі сталася масштабна крадіжка

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Найбільший виробник міді в Європі Aurubis заявив, що став об'єктом величезної крадіжки, яка може призвести до сотень мільйонів євро збитків та невиконання річного фінансового плану.

Про це повідомлення Financial Times.

Німецька компанія заявила, що виявила невідповідність між запасами та відвантаженнями металу на своєму переробному заводі в Гамбурзі. Ця невідповідність призвела до висновку, що компанія стала жертвою злочинної діяльності.

Aurubis виробляє близько 1,1 млн тонн мідного листа на рік. Для зʼясування обставин серйозної ознаки нестачі металу компанія залучила Державне відомство кримінальних розслідувань Німеччини.

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"Цей скандал став останнім, що сколихнув металургійну галузь після того, як світовий сировинний трейдер Trafigura звинуватив трейдера з Індії у шахрайстві з нікелем на суму 590 млн доларів, а на початку цього року на складах Лондонської біржі металів були виявлені мішки з нікелем, наповнені камінням", – йдеться в повідомленні.

Aurubis очікує, що збитки через нестачу металу можуть сягнути до сотень млн євро. Як наслідок, її прогноз щодо прибутку до оподаткування за рік до кінця вересня у розмірі 450 - 550 млн євро не буде досягнутий.

Компанія розпочала розслідування із залученням внутрішніх і зовнішніх експертів, щоб краще зрозуміти, що сталося, і запропонувати заходи для покращення безпеки на своїх об'єктах у Гамбурзі.

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Aurubis є найбільшою у Європі групою з виплавки та переробки міді, що має переробні підприємства по всій Європі, в тому числі великий комплекс у південній частині Гамбурга. Минулого року її дохід склав 18,5 млрд євро.

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Економічна правда.







