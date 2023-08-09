Майнове право на недобудовану квартиру: у Мінвідновленні пояснили, як реєструвати

Майнове право на майбутні об'єкти нерухомості слід реєструвати через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає "Інтерфакс-Україна".

Станом на 9 серпня ця процедура вже реалізується для 13 об'єктів будівництва. Це перші в Україні прецеденти реалізації положень нового законодавства щодо реєстрації речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

"Користувачі ЄДЕССБ розпочали створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права на 13 об'єктів будівництва", - повідомили в Мінвідновленні.

Реклама:

Для порівняння: за даними порталу "ЛУН", станом на липень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення стартувало будівництво та продаж 189 нових житлових комплексів в Україні.

У Мінвідновлення повідомили, що в ЄДЕССБ реалізовано функціонал, який дає змогу подавати документи для державної реєстрації спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості.

Але інформація про майнове право, зокрема про їх продаж квартир у новобудовах, "не міститиметься в ЄДЕССБ, а зберігатиметься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно", акцентували в міністерстві.

Реклама:

Також у Мінвідновленні додали, що процедура створення документів у ЄДЕССБ та підготовка об'єктів до реєстрації спеціального майнового права складається з декількох етапів і в окремих випадках потребує комплексної актуалізації документації щодо об'єктів будівництва, що може займати досить тривалий період.

Нагадуємо:

У червні 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою встановив механізм реалізації закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Відповідний законопроєкт №5091 Верховна Рада ухвалила 15 серпня 2022 року. Президент Володимир Зеленський підписав закон 8 вересня 2022 року.

Імплементація цього закону дасть змогу захистити людей, які вкладають кошти в будівництво квартири, від неблагонадійних забудовників.

Забудовник, який має намір продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця, зобов’язаний зареєструвати кожен із цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права в розділі реєстру речових прав.

Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.