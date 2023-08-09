Завершено слідство у справі ексміністра інфраструктури Пивоварського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, яких підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це 9 серпня повідомляє САП.

Наразі детективам НАБУ дано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

"У 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний". Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" і право на збори належить виключно державному підприємству", - зазначено в повідомленні.

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"Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями", - повідомляє САП.

У результаті ДП "АМПУ" було завдано понад $49,63 млн збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Нагадуємо:

У 2015 році Міністерство інфраструктури очолював Андрій Пивоварський.

22 лютого 2023 року НАБУ і САП повідомили про вручення повідомлення Пивоварському та його першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, яке заподіяло державі більше ніж $30 млн збитків.

Міністра звинувачують у підписанні у 2015 році наказу №316, згідно з яким порт ТІС, що побудував причали, частину портового збору міг реінвестувати в розвиток.

Згодом Кабмін ухвалив розпорядження №178 "Про погодження змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів". У відкритій частині документа зазначено "погодити пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) щодо внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів".

Співвласник ТІС Андрій Ставніцер раніше наголошував, що наказ дав змогу залучити в Україну "двох світових інвесторів і сотні мільйонів доларів", і закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитися і перенести розслідування справи в компетентне середовище.

Зі свого боку Пивоварський зазначав, що саме на Мінінфраструктури законодавство покладає здійснення повноважень у сфері регулювання питань, пов'язаних із визначенням та зміною порядку справляння портових зборів, зокрема корабельного збору. Ексміністр зазначив, що наказ, що інкримінують йому як злочин, був попередньо узгоджений низкою міністерств і відомств, завізований Мін'юстом, зокрема це питання було розглянуто та підтримано на засіданні Кабінету Міністрів.