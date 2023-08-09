У Києві пройдуть тренування щодо життєзабезпечення міста під час блекауту: існує 15 сценаріїв

Київська міська державна адміністрація (КМДА) у серпні планує провести тренування щодо стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами Пантелеєва, наразі місто відпрацьовує близько 15 сценаріїв.

"Такі штабні тренування допоможуть ретельніше відпрацювати різні варіанти розвитку подій під час опалювального сезону, зокрема, і з найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у разі пошкодження об'єктів інфраструктури", - пояснив Пантелеєв.

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Досвід минулої зими показав, що одним із ключових питань є забезпечення генераторами пунктів обігріву.

"Майно та обладнання, яким їх оснастили торік, зберігається в порядку і буде швидко розгорнуто" - розповів заступник Кличка.

Наразі ж щотижня проводяться перевірки готовності різних об'єктів та обладнання до зими, зокрема пунктів обігріву та укриття. Вже перевірено Оболонський та Голосіївський райони.

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"На сьогодні дві третини робіт уже виконали. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт і ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити", - зазначив Пантелеєв.

Нагадуємо:

23 листопада близько 12:46 на всій території України, окрім окупованого Криму, пролунали сповіщення про повітряну тривогу. Протягом наступних годин із низки українських міст почали надходити повідомлення про влучення російських ракет в об'єкти інфраструктури. Влучання були зафіксовані й у столиці, внаслідок чого Київ увечері занурився в темноту.

Більшість районів Києва були знеструмлені, а люди у помешканнях залишилися без води, тепла та зв'язку. Зусиллями енергетиків блекаут було подолано у стислі терміни.