Рада посилила роль АМКУ: ухвалено перший етап антимонопольної реформи

Верховна Рада зробила перший крок до проведення антимонопольної реформи, схваливши остаточно в другому читанні законопроєкт №5431, який передбачає посилення ролі Антимонопольного комітету.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, який дав загальні критичні зауваження до змісту закону.

"Створюється ще один ручний орган з надзвичайними повноваженнями лізти до бізнесу", - зазначив депутат.

"Я не голосував за цей закон і вважаю його мʼяко говорячи не дуже якісним. Спочатку нормальна спроможність - а потім повноваження", - додав він.

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Втім, за ухвалення законопроєкту, який чекав на друге читання з липня 2021 року, проголосувало 258 народних депутатів.

Даний законопроєкт розроблений на виконання першого етапу реформи Антимонопольного комітету України.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, Угодою про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе зобов’язання наблизити українське законодавство про конкуренцію та практику його застосування до норм Європейського Співтовариства.

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Європейськими експертами в березні 2019 року було розроблено порівняльно-правовий аналіз закону "Про захист економічної конкуренції України", яким було визначено в якій частині законодавство України у цій сфері не відповідає європейському. Було надано рекомендації щодо необхідних законодавчих змін.

На основі рекомендацій було розроблено план пріоритетів законодавчих змін та розподілено їх на два етапи.

До першого етапу реформи відносяться:

удосконалення понятійно-категоріального апарату законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, стосовно понять "суб’єкт господарювання", "контроль";

удосконалення механізмів контролю за концентраціями суб’єктів господарювання;

законодавче закріплення механізмів установлення пріоритетів діяльності Комітету;

визначення на законодавчому рівні порядку проведення перевірок суб’єктів господарювання;

вдосконалення механізмів звільнення від відповідальності для учасників антиконкурентних узгоджених дій (leniency)

запровадження інститутів врегулювання у справах (settlement);

вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завданої порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції;

запровадження солідарної відповідальності відповідачів під час сплати штрафів;

забезпечення фінансової незалежності Антимонопольного комітету України.

До другого етапу реформи, який має бути ухвалений вподальшому, відносяться: