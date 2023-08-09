Всі розділи
Укр / Рус

Держава відмовляється від паперових архівів: запущено пілотний проєкт електронного архіву

Середа, 9 серпня 2023, 16:31 - Лія Ільченко

Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та зберігатимуть в електронних архівах - пілотний проєкт майбутньої системи "е-Архів" запрацював відсьогодні, 9 серпня.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Спільно з Міністерство юстиції та Державною архівною службою України презентували пілот проєкту "е-Архів". Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах", - йдеться в повідомленні.

Це докорінно змінить роботу державних архівів та доступ громадян до відповідних послуг. А саме:

Реклама:
  • Архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини. Це особливо важливо під час війни. Оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим.
  • Жодних поїздок по державних архівах — щоб отримати доступ, треба лише зайти на сайт. Жодних стосів паперу і загублених тек. Кілька кліків — і працівники Мінʼюсту знайшли необхідну для вас інформацію.

На першому етапі пілотного проєкту було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву.

Надалі проєкт буде масштабовано на всі органи влади, а згодом — і на інші організації.

Пілотний проєкт було реалізовано Міністерством юстиції України разом із Державною архівною службою, Міністерством цифрової трансформації України, проєктом ЄС Pravo-Justice та іншими партнерами.

Реклама:
послуги
Реклама:
Матеріали за темою
"Пінна вечірка". Як автомийки забруднюють малі річки Києва 9 серпня 2023, 08:30
Місце проживання можна знову змінити онлайн в "Дії" 2 серпня 2023, 13:32
"Укрзалізниця" за рік збільшила кількість пасажирів на 70% 1 серпня 2023, 17:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті