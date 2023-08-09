Держава відмовляється від паперових архівів: запущено пілотний проєкт електронного архіву
Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та зберігатимуть в електронних архівах - пілотний проєкт майбутньої системи "е-Архів" запрацював відсьогодні, 9 серпня.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
"Спільно з Міністерство юстиції та Державною архівною службою України презентували пілот проєкту "е-Архів". Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах", - йдеться в повідомленні.
Це докорінно змінить роботу державних архівів та доступ громадян до відповідних послуг. А саме:
- Архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини. Це особливо важливо під час війни. Оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим.
- Жодних поїздок по державних архівах — щоб отримати доступ, треба лише зайти на сайт. Жодних стосів паперу і загублених тек. Кілька кліків — і працівники Мінʼюсту знайшли необхідну для вас інформацію.
На першому етапі пілотного проєкту було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та Центрального державного аудіовізуального й електронного архіву.
Надалі проєкт буде масштабовано на всі органи влади, а згодом — і на інші організації.
Пілотний проєкт було реалізовано Міністерством юстиції України разом із Державною архівною службою, Міністерством цифрової трансформації України, проєктом ЄС Pravo-Justice та іншими партнерами.