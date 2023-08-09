Кількість держслужбовців в Україні скоротилась на 2,7 тисячі за пів року

У першому півріччі фактична чисельність державних службовців в Україні скоротилась на 2,7 тисячі осіб. Наразі в 107 органах державної влади працює 173,1 тисячі осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом в органах державної влади на початок ІІІ кварталу 2023 року без врахування сектору безпеки та оборони функціонує:

Секретаріат КМУ та 17 міністерств;

20 служб;

14 агентств;

4 інспекції;

4 комісії;

8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється урядом;

9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном,

24 місцеві державні адміністрації;

6 органів судової влади.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зазначив, що в умовах воєнного стану слід зауважити, що ресурси держави мають бути спрямовані на забезпечення якості й ефективності діяльності державних службовців.

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"Звісно, вкрай назріла потреба реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу.

Однак прийняття концептуальних змін має базуватись на розумній кадровій політиці для ефективного використання фінансових ресурсів та подальшого забезпечення функціонування якісної державної служби", ‒ вважає заступник міністра.

Нагадуємо:

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Верховна Рада голосами 281 депутата підтримала у першому читанні законопроєкт №8222 про реформу оплати праці держслужбовців.