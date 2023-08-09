З 2024 року адміністрування ЄСВ хочуть передати Пенсійному фонду

Депутати хочуть змінити систему сплати ЄСВ, перевівши відповідні рахунки до територіальних органів Пенсійного фонду, а подання звітності про нарахування ЄСВ хочуть здійснювати через вебпортал е-послуг ПФУ.

У Верховній Раді зареєстровано відповідні законопроєкти №9569 та №9570.

Як зазначають автори законодавчої ініціативи, ця ідея обумовлена необхідністю покращення ефективності адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

У пояснювальних записках до проєктів заявляється, що метою їх прийняття є:

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покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування працюючих громадян внаслідок зменшення адміністративних структур управління;

запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи;

посилення державного контролю за використанням коштів соціального страхування.

З огляду на це пропонується з 1 січня 2024 року об’єднати адміністративні структури та покласти адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на Пенсійний фонд України.

Відповідно Пенсійний фонд здійснюватиме:

взяття на облік страхувальників,

забезпечення збору та обліку страхових коштів,

контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати,

ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Сплата єдиного внеску здійснюватиметься на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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Серед авторів законодавчої ініціативи - Данило Гетманцев, Галина Третьякова, Мар’яна Безугла та інші народні депутати.