В IT стає тісно: що відбувається на ринку праці влітку

У липні 2023 року кількість пропозицій роботи сягнула майже 93,5 тис вакансій. Конкуренція шукачів, так само як і дефіцит кадрів, тримається на довоєнному рівні. Зараз більшості українців значно легше знайти роботу, ніж минулого року, крім IT-фахівців.

Про це свідчать дані дослідження від Work.ua.

Суттєвих змін у п'ятірці областей-лідерів за кількістю пропозицій роботи не відбулось. Найбільше пропозицій можна знайти у Київській (30 058 вакансій), Дніпропетровській (8 993), Львівській (8 944), Одеській (6 753), та Харківській (3 467) областях.

Побільшало вакансій у Сумській, Івано-Франківській, Миколаївській та Полтавській областях.

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У яких сферах зростає кількість вакансій

Перелік найпоширеніших посад залишається стабільний: продавець-консультант (7 803 вакансій), менеджер з продажу (6 466), водій (3 348), бухгалтер (3 195), кухар (3 194).

Найбільше зростання кількості вакансій помітно у категорії "Освіта та наука" – плюс 10%, до понад 4 тис вакансій. Також побільшало вакансій у категорії "Культура, музика, шоу-бізнес" – на 8%.

Також у списку опинились "Юриспруденція" (+6%), "Охорона, безпека" (+5%), "Страхування" (+4%), "Телекомунікації та зв'язок" (+3%), "Секретаріат, діловодство" (+3%), "Логістика, склад, ЗЕД" (+3%).

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Загалом, продовжує відновлюватись бізнес, який займається виробництвом і відбудовою. Логістика і телекомунікації укріплюють зв'язки між бізнесами. В освіті починається підготовка до прийдешнього навчального періоду.

Найбільший приріст вакансій відбувся за посадами: офіс-менеджер (+42% до 173 вакансій), вчитель англійської (+14% до 789), оператор верстатів з програмним керуванням (+12% до 360) та монтажник-установник (+11% до 422).

Де найбільша конкуренція

Найвища конкуренція серед шукачів роботи спостерігається у Київській, Вінницькій, Харківській, Львівській та Сумській областях. Найнижча в Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській області.

Найбільша конкуренція утримується за посадами диджитал-фахівців переважно у сфері IT: javascript-програміст, програміст Java, Python-програміст, а також копірайтер, спеціаліст чата та відеомонтажер.

До прикладу, охочих працювати за посадами верстальник та Front-end програміст у понад 30 разів більше.

А от найнижча конкуренція більш ніж в 10 разів по ринку за посадами медичних фахівців: гастроентеролог, ендокринолог, кардіолог, а також завідуючий аптекою та виробничих спеціалістів – технолог кондитерського виробництва, складач поїздів, рихтувальник, автослюсар.

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