Курс валют на 9 серпня: готівкова гривня зміцнюється на "чорному ринку"

У середу, 9 серпня, долар та євро в касах банків трохи подешевшали, порівняно з курсами в вівторок, на "чорному ринку" гривня зміцнилась до долара, але стабільна до євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,18 - 37,41 грн проти котирувань у 37,17 - 37,45 у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,07 - 41,34 грн проти курсу 41,01 - 41,34 грн за євро в вівторок.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,0 - 37,5 грн (курс на 8 серпня – 37,0 - 37,53 грн);

Євро – 40,78 - 41,5 грн (курс на 8 серпня – 40,8 - 41,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,8 - 37,75 грн;

Укрексімбанк – 37,0 - 37,8 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда