Марченко розповів, як на корупційні скандали в Україні реагують міжнародні партнери

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що міжнародні партнери розуміють, що очищення влади в Україні не може відбутися миттєво і готові прийняти той факт, що "у нас може бути корупція", але корупційні скандали не додають Україні "додаткових аргументів".

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ті явища корупційні, які виникають, звичайно, нам не додають, як кажуть, додаткових аргументів. Але партнери розуміють, що очищення системи влади в Україні не може відбуватися так: ми сказали, що в нас немає корупції - її немає. Це процес.

І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. З певним запізненням ефект. Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", - сказав міністр.

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Він додав, що кожний корупційний скандал в Україні означатиме більше перевірок з боку міжнародних донорів.

"Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше", - додав голова Мінфіну.

Також Марченко заявив, що, за його особистими відчуттями, рівень корупції в Україні зараз найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".

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Економічна правда