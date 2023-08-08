В Україні розповсюджують фейкові платіжки "Нафтогазу" з пропозицією знижок

У соцмережах поширюється фейкові платіжки "Нафтогазу", у яких людям начебто пропонують знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

У квитанціях йдеться про нібито знижку на газ для тих українців, які нададуть інформацію про колаборантів та "ухилянтів".

Насправді таких знижок не існує.

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"Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: "Ви можете отримати ЗНИЖКУ на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота", - йдеться в повідомленні.

Не існує також і згаданого у фейкових "квитанціях" чат-бота, у який пропонується надсилати інформацію.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу. На оригінальну квитанцію наклали текст про "надання знижки".

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Яка мета даного фейку, в Центрі протидії дезінформації не уточнюють.