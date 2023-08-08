Колишня компанія McKinsey, що залишилася в Росії, консультує росіян, як збільшити дохід від газу

Компанія "Яков і партнери" (колишня McKinsey в Росії) консультують росіян, як надолужити втрати експортного ринку газу.

Про це пише "Коммерсантъ".

Як випливає з дослідження аналітиків "Яків і партнери", видобуток газу в РФ у 2023 році через втрату експортного ринку ЄС може впасти на 30 млрд кубометрів від рівня 2022 року і на 120 млрд кубометрів від рівня 2021 року.

Виручка газової галузі РФ 2023 року може знизитися вдвічі від рівня 2022 року - з $165 млрд до $71 млрд, 2025 року вона збережеться на рівні $73 млрд.

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Частка експорту у виручці зменшиться: вона становитиме 50-60% проти 74% 2021 року і 84% 2022 року.

Водночас реалізація запланованих експортних трубопровідних проєктів не дасть змоги компенсувати обсяги, що випали, вважають аналітики.

Так, 50 млрд кубометрів на рік можна буде спрямовувати до Китаю по "Силі Сибіру-2", до 20 млрд кубометрів постачати в Казахстан і Узбекистан, ще близько 10 млрд кубометрів постачати через Туреччину, якщо буде реалізовано проєкт зі створення газового хаба. У сумі до 2030 року ці маршрути можуть забезпечити лише до 80 млрд кубометрів експорту на рік.

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Щоб компенсувати всі обсяги експорту, що випали, аналітики компанії "Яків і партнери" радять розвивати експортні ЗПГ-проєкти і проєкти у сфері газохімії, а також підвищувати внутрішнє споживання газу, зокрема з боку промисловості, включно з переведенням частини сибірських ТЕС із вугілля на газ після реалізації проєкту "Сила Сибіру-2".

Надолужити обсяги газу можна також буде в найближчі п'ять-сім років, якщо РФ вдасться перебудувати маршрути поставок газу, знайти нових покупців в Азії, а також збільшити потенціал внутрішнього ринку.

Утім, навіть у цьому випадку аналітики дають песимістичний прогноз. Доходи газової галузі залишаться нижчими, ніж 2021 року, аж до 2030 року, але навіть у разі повернення на колишній рівень частка експорту у виручці впаде до 50-60%.

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McKinsey & Company - міжнародна консалтингова компанія, що спеціалізується на вирішенні завдань, пов'язаних зі стратегічним управлінням. Як консультант співпрацює з найбільшими світовими компаніями, державними установами та некомерційними організаціями.

У 2022 році активи McKinsey в Росії викупив колишній керуючий партнер McKinsey CIS Яків Сергієнко.

Згідно з умовами угоди, колишня McKinsey в Росії відмовилася від бренду і змінила бізнес-модель.