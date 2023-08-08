Neuralink Маска залучив 280 мільйонів доларів інвестицій

Стартап Ілона Маска з розробки мозкових чипів Neuralink залучив 280 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування, який очолив Founders Fund, котрий створили співзасновники PayPal Пітер Тіль, Кен Гауері та Люк Носек.

Про це пише Reuters.

На початку червня Reuters писала, що оціночна вартість Neuralink сягнула 5 млрд ljk: цю цифру розраховано на основі приватних угод з акціями Neuralink, здійснених протягом останніх кількох місяців перед тим, як компанія заявила, що американські регулятори схвалили випробування її технологій на людях.

Два роки тому стартап Маска оцінили майже в 2 млрд ljk під час приватного раунду інвестицій, пише Reuters.

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Після схвалення випробувань на людях Neuralink запропонувала інвесторам купити цінні папери компанії за оцінкою 7 млрд дол, тобто по 55 дол за акцію, писало агентство, посилаючись на електронний лист, що потрапив у її розпорядження.

Однак Reuters не змогло з'ясувати, чи погодився хтось із інвесторів купити акції Neuralink на таких умовах.

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У травні Neuralink, що виробляє мозкові імплантати, заявила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало "зелене світло" першому клінічному дослідженню на людях.

Економічна правда