З початку року на соціальні виплати спрямували понад 260 мільярдів: найбільші потреби

У першому півріччі з державного бюджету спрямували 265,6 мільярда гривень на соціальні виплати, з них у липні - 35,2 мільярда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На фінансове забезпечення виплат пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду з січня по липень спрямували 158,6 млрд грн (зокрема, 22,7 млрд грн в липні).

На другій позиції серед витрат на соціальні виплати - 60,8 млрд грн на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини (із них у липні 8,7 млрд грн).

Реклама:

Третьою за обсягом фінансування стала підтримка малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій - 30,7 млрд грн (у липні - 1,5 млрд грн).

Ще 14,2 млрд грн (у липні 2 млрд грн) спрямували на соціальний захист дітей та сім’ї та 1,3 млрд грн, із них у липні 0,3 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

"У воєнний період Уряд ретельно ставиться до розподілу коштів, оскільки поряд із необхідністю забезпечувати потреби безпеки й оборони існує ще чимало викликів, на які слід реагувати оперативно. Водночас питання соціальної підтримки громадян було і лишається одним із важливих пріоритетів держави.

Реклама:

Адже люди мають бути соціально-захищеними, мати кошти для забезпечення своїх побутових потреб та відчувати підтримку, особливо у цей нелегкий для країни час", ‒ зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.