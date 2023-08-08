Через негоду знеструмлені 140 населених пунктів у 4 областях – Міненерго

Унаслідок грозового шторму торму знеструмлено 140 населених пунктів у Волинській, Київській, Сумській, Чернігівській областях.

Про це заявили в Міненерго.

Підкреслюється, що найбільше постраждали Сумщина, де залишаються без світла 63 населених пункти, і Чернігівщина (60 населених пунктів).

"Загалом за добу енергетики заживили понад 61 тисячу споживачів. Більшість із них - це абоненти у Тернопільській, Хмельницькій, Сумській та Рівненській областях, які були знеструмлені через негоду", - йдеться у повідомленні.

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"У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної. За добу виробництво електроенергії гідроелектростанціями перевищило планові показники на 47%", - додали у міністерстві.

При цьому триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли на Донеччині знеструмлено 7 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

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Щодо наслідків підриву дабми Каховської ГЕС - у Херсоні енергетики, попри обстріли, заживили понад 100 споживачів, які були відключені через підтоплення. У місті залишаються без світла 11,3 тисячі споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - наразі він становить 16,22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Економічна правда