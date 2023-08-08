Tesla змінила фінансового директора

Виробник електромобілів Tesla змінив фінансового директора: Зак Кіркхорн залишає компанію після 13 років роботи, а його місце зайняв головний бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа, який буде поєднувати обидві посади.

Про це йдеться у повідомленні компанії для Комісії з цінних паперів США (SEC).

Зазначається, що колишній фіндиректор Зак Кірхорн залишив свою посаду з 4 серпня. Він продовжить працювати в компанії до кінця 2023 року, щоб забезпечити "плавний перехід", кажуть в Tesla.

Новим фіндиректором став головний бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа: тепер він обійматиме обидві посади

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Танеджа працює головним бухгалтером у Tesla з 2019 року, до цього він був корпоративним контролером компанії, а також бухгалтером у кількох корпораціях.

У своєму LinkedIn Кіркхорн написав, що пишається тією роботою, яку виконав разом із Tesla за 13 років свого перебування в ній.

"Передаючи свої обов'язки, щоб підтримати цей перехід, я хочу подякувати талановитим, захопленим і працьовитим співробітникам Tesla, які зробили те, що багато хто вважав неможливим", - заявив він.

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Також Кіркхорн подякував Ілону Маску "за його лідерство та оптимізм, який багатьох надихнув".

Як пише Bloomberg, відставка Кіркхорна стала несподіваним потрясінням для Tesla.

Агентство пише, що кадрові перестановки додають невизначеності для компанії, яка нарощує виробничі потужності, щоб вивести на ринок свій пікап Cybertruck наприкінці 2023 року, і бореться з конкурентами на дедалі більш заповненому ринку електромобілів.

Економічна правда