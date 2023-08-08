Курс валют на 8 серпня: долар та євро в банках дещо подорожчали
Вівторок, 8 серпня 2023, 10:30 -
У вівторок, 8 серпня, долар та євро на "чорному ринку" коливаються в межах декількох копійок, порівняно з котируваннями понеділка, в банках спостерігається незначне здорожчання валют.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,17 - 37,34 грн проти котирувань у 37,03 - 37,35 у понеділок.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,06 - 41,46 грн проти курсу 41,06 - 41,42 грн за євро в понеділок.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,0 - 37,53 грн (курс на 7 серпня – 37,0 - 37,5 грн);
- Євро – 40,8 - 41,55 грн (курс на 7 серпня – 40,8 - 41,53 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,75 - 37,35 грн;
- Ощадбанк – 36,75 - 37,75 грн;
- Укрексімбанк – 37,0 - 37,8 грн;
- Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Економічна правда
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