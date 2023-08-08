Курс валют на 8 серпня: долар та євро в банках дещо подорожчали

У вівторок, 8 серпня, долар та євро на "чорному ринку" коливаються в межах декількох копійок, порівняно з котируваннями понеділка, в банках спостерігається незначне здорожчання валют.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,17 - 37,34 грн проти котирувань у 37,03 - 37,35 у понеділок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,06 - 41,46 грн проти курсу 41,06 - 41,42 грн за євро в понеділок.

Реклама:

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,0 - 37,53 грн (курс на 7 серпня – 37,0 - 37,5 грн);

Євро – 40,8 - 41,55 грн (курс на 7 серпня – 40,8 - 41,53 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,75 - 37,75 грн;

Укрексімбанк – 37,0 - 37,8 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Економічна правда