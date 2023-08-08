Нафта дешевшає: слабкі дані по торгівлі Китаю нівелюють побоювання щодо пропозиції

Ціни на нафту впали у вівторок після того, як оновлені дані показали, що імпорт і експорт Китаю в липні впали набагато більше, ніж очікувалося, що стало ще однією ознакою слабкого зростання найбільшого в світі імпортера нафти, хоча втрати були обмежені очікуваним обмеженням пропозиції.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштували 85,05 доларів за барель, знизившись на 29 центів, або 0,34% станом на 06:41 за Гринвічем.

Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 81,69 дол за барель, знизившись на 25 центів, або 0,31%.

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Імпорт нафти в Китай в липні становив 43,69 мільйона метричних тонн, або 10,29 мільйона барелів на добу, показали дані Головного митного управління у вівторок. Це на 18,8% менше, ніж у червні, але на 17% більше, ніж рік тому.

У той же час, загальний імпорт Китаю впав на 12,4%, а експорт - на 14,5% порівняно з минулим роком. Темпи падіння експорту були найшвидшими з лютого 2020 року і гіршими за очікування аналітиків.

Незважаючи на похмурі дані, деякі аналітики все ж позитивно оцінюють перспективи попиту на паливо в Китаї на серпень - початок жовтня, оскільки темпи переробки сирої нафти залишаються високими.

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За словами аналітика CMC Markets Леона Лі, на вересень припадає пік будівельної та виробничої діяльності, і споживання бензину має зрости завдяки попиту на літні подорожі. Очікується, що після жовтня попит поступово знизиться, додав він.

Що стосується пропозиції, то Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер, заявила, що продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на добу ще на місяць, включаючи вересень, додавши, що вона може продовжити скорочення і після цієї дати, або зробити більш глибоке скорочення видобутку після вересня.

Росія також заявила, що скоротить експорт нафти на 300 тис барелів на добу у вересні.

"Рішення Саудівської Аравії продовжити скорочення видобутку у вересні, незважаючи на те, що ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися вище 80 доларів за барель, свідчить про те, що королівство, можливо, націлене на вищу ціну, ніж 80 доларів", - сказав стратег з гірничодобувних та енергетичних товарів у Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Інвестори також очікують даних про запаси нафти і паливних продуктів в США. Опитування Reuters, проведене в понеділок, показало, що запаси сирої нафти скоротяться на 200 тис барелів, а запаси бензину зростуть на 200 тис барелів.

Економічна правда