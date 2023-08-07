Відсьогодні українці можуть бронювати бажаний номерний знак для авто

З 7 серпня в Україні запрацювала нова послуга для автомобілістів - бронювання номерних знаків для авто.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто", - зазначив він.

Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

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Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login.

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

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"І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому", - зазначив Клименко.

Нагадуємо:

Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

До речі, у квітні 2023 року в Україні під заборону потрапили літери Z та V. Це нововведення стосується власників електрокарів. З 2020 року вони за бажання можуть закріплювати при реєстрації авто "зелені" номерні знаки, які засвідчують повну екологічність автівки. Ці номерні знаки містять літери латинського алфавіту та цифри зеленого кольору.