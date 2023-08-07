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Відсьогодні українці можуть бронювати бажаний номерний знак для авто

Понеділок, 7 серпня 2023, 20:12 - Лія Ільченко

З 7 серпня в Україні запрацювала нова послуга для автомобілістів - бронювання номерних знаків для авто.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто", - зазначив він.

Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

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Але є важлива умова - на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

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"І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому", - зазначив Клименко.

Нагадуємо:

Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

До речі, у квітні 2023 року в Україні під заборону потрапили літери Z та V. Це нововведення стосується власників електрокарів. З 2020 року вони  за бажання можуть закріплювати при реєстрації авто "зелені" номерні знаки, які засвідчують повну екологічність автівки. Ці номерні знаки містять літери латинського алфавіту та цифри зеленого кольору.

автомобілі МВС
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