Нацбанк призначив перевірки двох банків на дотримання валютного та санкційного законодавства

Національний банк України (НБУ) оголосив про проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

"План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків і небанківських установ", - наголошується в повідомленні регулятора.

Згідно з повідомленням, виїзна перевірка А-Банку відбудеться в третьому кварталі цього року, а Банку 3/4 - у четвертому.

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Із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в "Укрпошті" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", а в IV кварталі - у ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та ТОВ "ФК "ЕВО".

"Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв'язку зі скасуванням на всій території України карантину", - уточнили в НБУ.

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3 серпня НБУ повідомив, що в четвертому кварталі цього року відновить планові інспекції банків і почне їх із восьми банків. До їх числа також потрапили А-Банк і Банк 3/4.

"План інспекційних перевірок складено з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, з огляду на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - процес наглядової перевірки та оцінки)", - зазначив тоді регулятор.

Заборону на проведення під час воєнного стану планових виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства Нацбанк скасував постановою від 27 липня 2023 року.