У Києві й Львові змінилися тенденції вартості оренди квартир

У Києві вартість оренди квартир зросла на 10% за останній місяць, що експерти пояснюють сезонністю, однак, наприклад, у Львові вартість оренди в цей же час залишалася незмінною.

Такі дані наводить застосунок пошуку оренди квартир Bird, який спеціалізується на нерухомості Києва, Львова та Лондона.

Що до Києва, це прогнозований сезонний ріст цін, вважають аналітики.

"Ріст цін повʼязаний в першу чергу з сезонністю. Серпень – традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо – попит зростає, а разом з ним і ціна. Зменшення кількості обстрілів столиці в порівнянні, наприклад з травнем, або минулою осінню, також сприяє відновленню ринку", - зазначають експерти Bird.

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Так, медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві в серпні збільшилася на 10%, на 2-кімнатну на 7% і на 3-кімнатну на 5% в порівнянні з липнем.

Водночас оренда у Львові ніяк не виросла за останній місяць, а отже, сезонність на неї поки не вплинула.

Більше того, ціни на оренду однокімнатної квартири у Львові все ще залишаються вищими ніж в столиці. Але вартість оренди 2-кімнатних у Львові й Києві вже зрівнялась. А на 3-кімнатні є меншою, ніж в Києві, аж на 8 500 грн в місяць.

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Медіана цін на оренду в Києві на сьогодні виглядає наступним чином:

1-кімнатна – 11 000 грн,

2-кімнатна – 16 000 грн,

3-кімнатна – 27 500 грн.

Медіана цін на оренду у Львові

1-кімнатна – 15 000 грн,

2-кімнатна – 16 000 грн,

3-кімнатна – 19 000 грн.

Нагадуємо:

У квітні 2023 року Bird повідомляв, що попит на оренду квартир у столиці на 38% перевищив рівень до початку повномасштабної війни, хоча за цінами, як і раніше, львівські квартири випереджали київські.