За квартал в Україні аномально зменшилася кількість пенсіонерів

За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч осіб, що складає майже половину від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, посилаючись на дані Пенсійного фонду.

"За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни і майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 280 тисяч людей".

Як припускають в Опендатабот, аномальність цієї цифри пов'язання з розширенням статистичної бази.

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"Ймовірніше за все, різкий спад у 2 кварталі 2023 року пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у 4 областях: на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та у Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Загалом, як нагадують в Опендатабот, щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується, в середньому, на 2%.

Нагадуємо:

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За даними Мінсоцполітики, на початку 2023 року в Україні було 10,68 млн пенсіонерів.

За даними Пенсійного фонду, у 1991 році в Україні налічувалося 13,1 млн пенсіонерів, за два роки їх побільшало до 14,2 млн.

У 1994-2000 роках налічувалося 14,5 млн пенсіонерів, у 2001-2004 роках їх у країні було 14,4 млн.

У 2005 році налічувалося 14,1 млн, у 2006-му – 14 млн, у 2007-му – 13,9 млн, у 2008-му – 13,8 млн, у 2009 -2011 роках – 13,7 млн.

Саме у 2011 році в Україні почали збільшувати пенсійний вік для жінок – з 55 до 60 років. Для виходу на пенсію стала обов'язковою наявність трудового стажу щонайменше 15 років. Страховий стаж для чоловіків було встановлено на рівні 35 років, для жінок – 30 років.

У 2012 році в Україні було 13,8 млн пенсіонерів, у 2013-му – 13,6 млн, у 2014-му – 12,1 млн, у 2016-му – 12,3 млн, у 2017-му – 11,9 млн, 2018-му – 11,7 млн, 2019-му – 10,9 млн, 2020-му – 10,8 млн. У 2021 році в Україні налічувалося 10,9 млн пенсіонерів.