Хвороба Ньюкасла: у Польщі кажуть, що Україна зменшила обмеження на імпорт курятини

Україна визнала, що хвороба Ньюкасла в Польщі локалізувалася в окремих регіонах, і дозволила імпорт курятини - не тільки з вільних від хвороби районів, а й продуктів, які пройшли необхідну обробку.

Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі з посиланням на відповідне рішення Держпродспоживслужби України від 4 серпня 2023 року.

На офіційних сайтах Мінагрополітики України, а також Держпродспоживслужби України інформації щодо зняття заборони на імпорт в Україну курятини та курячих яєць із Польщі немає.

Водночас польська сторона стверджує що Україна визнала регіоналізацію в Польщі хвороби Ньюкасла, й, відповідно, звузила обмеження щодо імпорту продукції.

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"Заборону на ввезення інкубаційних яєць, живої птиці та необроблених продуктів і сировини з птиці знято, за винятком районів, уражених вірусом хвороби Ньюкасла, визначених компетентним органом Республіки Польща", - зазначається на сайті міністерства.

Крім того, обмеження начебто не поширюються на продукцію, що пройшла обробку, яка гарантує знищення вірусу. Тобто, така продукція має відповідати вимогам до ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження і похідних продуктів.

Нагадуємо:

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13 липня розпорядженням головного державного ветеринарного інспектора було запроваджено обмеження на ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з Республіки Польща через реєстрацію в країні хвороби Ньюкасла.

Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, захворювання було виявлено вперше за 50 років на птахофабриці Білостоцького району, де утримується 43,41 тис. курей на забій.

Польська влада неодноразово зверталася до Мінагрополітики з проханням дозволити експорт цієї продукції в Україну, залишивши заборону на постачання тільки для регіонів, де виявлено захворювання.