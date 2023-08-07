Як отримати компенсацію за втрачений врожай: у Мінагрополітики роз'яснили алгоритм

Міністерство аграрної політики та продовольства роз'яснило порядок надання одноразової грошової допомоги постраждалим від підриву РФ греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений урожай.

Відповідне роз'яснення розміщене на сайті Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, допомогу надаватимуть фізичним особам Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 4 серпня №807 "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву Російською Федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений урожай".

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Розмір допомоги становитиме 3318 грн за одну сотку земельної ділянки, на якій втрачено врожай овочів. При цьому допомога нараховуватиметься на площу не більше 20 соток у Миколаївській області та не більше 30 соток у Херсонській області.

Максимальний розмір компенсації в Миколаївській області встановлено на рівні 66,36 тис. грн в одні руки, у Херсонській - 99,54 тис. грн.

Для отримання одноразової грошової допомоги постраждалий має підтвердити право власності на земельну ділянку:

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випискою з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно; державним актом на право приватної власності на землю

або державним актом на право власності на земельну ділянку (у разі відсутності відомостей щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їхньої наявності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

Для надання допомоги населенню постраждалих районів Миколаївської та Херсонської областей органи місцевого самоврядування утворюють комісію для обстеження земельних ділянок, на яких втрачено врожай овочів.

До 1 вересня 2023 року всі, хто претендує на допомогу, мають надати цій комісії в паперовій або електронній формі заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

Комісія протягом 10 робочих днів розгляне заяви в порядку черговості їх отримання та проведе обстеження земельних ділянок, на яких втрачено врожай овочів, складе відповідний акт.

На підставі актів обстежень земельних ділянок, на яких втрачено врожай овочів, комісія визначить суму допомоги кожному одержувачу, складе перелік і подасть його обласним військовим адміністраціям (ОВА).

На підставі отриманого переліку ОВА ухвалять до 1 жовтня 2023 року рішення щодо нарахування допомоги та надішлють його структурним підрозділам, які забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, для спрямування допомоги одержувачам на їхні банківські рахунки.

Нагадуємо:

На подолання наслідків знищення росіянами Каховської ГЕС з державного бюджету спрямували 4,3 мільярда гривень.