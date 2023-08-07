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Набрав чинності закон про водовідведення та очищення стічних вод: кого торкнеться і які наслідки

Понеділок, 7 серпня 2023, 12:27 - Лія Ільченко

7 серпня набрав чинності закон "Про водовідведення та очищення стічних вод", який спрямований на забезпечення громадян послугами якісного централізованого та нецентралізованого водовідведення, а також - на одночасне зменшення негативного впливу стічних вод на навколишнє природнє середовище.

Закон був ухвалений 12 січня 2023 року, офіційно опублікований 7 лютого в газеті "Голос України" та згідно з прикінцевими положеннями набрав чинності через шість місяців з дня його опублікування.

Відповідний законопроєкт був розроблений з метою реалізації вимог Директиви Ради 91/271/ЄЕС "Про очистку міських стічних вод" та на виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Законом зокрема визначаються:

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  • гарантії прав споживачів у сфері водовідведення;
  • повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • вимоги до місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту;
  • обов’язки суб’єктів відносин у сфері водовідведення.

Передбачається поступовий розвиток таких стратегічних напрямів:

  • обов’язкове запровадження систем централізованого водовідведення в населених пунктах з кількістю населення більше 2000 осіб та збільшення ступеню охоплення населення послугами водовідведення;
  • розробка й запровадження систем та засобів відведення та очищення стічних вод в населених пунктах з кількістю населення меншим 2000 осіб;
  • вдосконалення процесів очищення стічних вод з застосуванням сучасних технологій глибокого видалення біогенних елементів на існуючих очисних спорудах;
  • запровадження технологій обробки та утилізації осаду на існуючих очисних спорудах;
  • забезпечення при можливості повторного використання очищених стічних вод;
  • забезпечення контролю за будівництвом септиків і вигрібних ям;
  • упорядкування вивезення та приймання стічних вод асенізаційним транспортом;
  • забезпечення ефективного контролю за скиданням суб’єктами господарювання стічних вод з перевищенням гранично допустимих концентрацій токсичних речовин до централізованих систем водовідведення;
  • запровадження на підприємствах попереднього очищення стічних вод на локальних очисних спорудах;
  • організація очищення дощових вод, які відводяться з забудованих територій при роздільній системі каналізування;
  • забезпечення контролю для недопущення скидання домогосподарствами побутових стічних вод у дощову каналізацію.

Робота в цих напрямах потребує запровадження відповідних організаційних, економічних, інженерно-технічних і технологічних заходів та створення відповідних умов і механізмів впливу на рівні держави, органів місцевого самоврядування, громадськості та підприємств.

Дія вказаного Закону поширюється:

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  • на суб’єктів господарювання, що здійснюють водовідведення,
  • на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль у сфері водовідведення,
  • на споживачів.

Відповідно до статті 12 Закону органи місцевого самоврядування повинні ухвалити наступні нормативні акти:

  • місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту;
  • місцеві правила збирання, транспортування та очищення стічних вод у населеному пункті від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення;
  • місцеві правила приймання поверхневих стічних вод до системи водовідведення поверхневих стічних вод населеного пункту.

Нагадуємо:

12 січня 2023 року Верховна Рада України ухвалила розроблений Мінрегіоном закон "Про водовідведення стічних вод населених пунктів".

У розробці та доопрацюванні закону брала участь Асоціація міст України, відповідна робота велася більше 4-х років. Завдяки позиції АМУ, з проєкту закону були виключені надмірні повноваження по контролю за підприємствами водовідведення, які планувалося покласти на новостворений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунального господарства.

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