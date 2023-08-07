Курс валют на 7 серпня: готівкова гривня незначно ослабла

У понеділок, 7 серпня, курси готівкових долара та євро на "чорному ринку" незначно зросли порівняно з котируваннями напередодні, в банках подорожчав євро, щодо долара зріс лише курс купівлі.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,10 - 37,35 грн проти котирувань у 37,14 - 37,29 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,06 - 41,42 грн проти курсу 41,0 - 41,39 грн за євро в неділю.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,0 - 37,5 грн (курс на 4 серпня – 36,95 - 37,5 грн);

Євро – 40,8 - 41,53 грн (курс на 4 серпня – 40,75 - 41,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,75 - 37,35 грн;

Ощадбанк – 36,75 - 37,75 грн;

Райффайзен – 36,8 - 37,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Економічна правда