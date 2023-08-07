Нафта тримається біля чотиримісячного максимуму на тлі скорочення поставок з боку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися в понеділок, але все ще знаходяться біля найвищих рівнів з середини квітня після того, як провідні виробники - Саудівська Аравія і Росія - пообіцяли утримувати поставки ще протягом місяця, щоб підтримати ціни.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, або на 0,2%, до 86,09 долара за барель до 06:40 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,67 долара за барель, подешевшавши на 15 центів.

Минулого тижня обидва контракти зафіксували шостий поспіль щотижневий приріст.

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"Ми вважаємо, що подальше зростання може бути обмеженим, і ціни на нафту можуть на деякий час консолідуватися навколо рівня 85 доларів за барель (Brent), що обмежується постійним занепокоєнням щодо темпів відновлення Китаю і сумнівами щодо того, як довго Саудівська Аравія і Росія продовжуватимуть стримувати видобуток і експорт, відповідно, з огляду на наявність вільних потужностей в наявності", - заявив провідний енергетичний аналітик DBS Bank Сувро Саркар.

Ціни на нафту протягом останніх тижнів підтримувалися очікуваннями зниження темпів підвищення процентних ставок в США, скороченням поставок ОПЕК+ і надіями на стимулювання відновлення попиту на нафту в Китаї, найбільшому світовому імпортері сирої нафти, після "похмурого" другого кварталу.

Найбільший світовий експортер Саудівська Аравія в четвер продовжила своє добровільне скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу до кінця вересня, додавши, що воно може бути продовжене після цього або поглиблене. Видобуток королівства у вересні сягне близько 9 млн барелів на добу.

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У четвер Росія заявила, що скоротить експорт нафти на 300 тис барелів на добу у вересні. Крім того, минулого тижня російський військовий корабель був серйозно пошкоджений в результаті атаки українського безпілотника на Чорноморську військово-морську базу Росії в Новоросійську.

Порт, який обробляє 2% світових поставок нафти, уже відновив роботу, пише Reuters.

У зв'язку зі скороченням видобутку, Saudi Aramco підвищила в суботу офіційні відпускні ціни на більшість сортів нафти, які вона продає в Азію, вже третій місяць поспіль.

Скорочення видобутку ОПЕК+, стимулюючі заходи Китаю і поліпшення економічних перспектив США підтримують ціни на нафту, зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг, хоча, за її словами, ціни наближаються до короткострокового опору своїх квітневих максимумів.

Цього тижня інвестори будуть стежити за економічними даними з Китаю, щоб оцінити апетит Пекіна до додаткових стимулюючих заходів для підтримки другої найбільшої економіки світу.

Економічна правда