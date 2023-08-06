У Молдові 6 вагонів з зерном, які прямували до українського порту, зійшли з рейок 

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У Молдові через спеку 6 вагонів з зерном, які прямували до українського порту Рені на річці Дунай, зійшли з рейок.

Про це повідомляє Reuters.

Молдавська залізниця зазначає, що попередньою причиною аварії є надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили свою міцність.

Загалом потяг, який прямував до Рені, складався із 61 вагона. Шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг перебував на ділянці лінії Кульма-Чедір-Лунга.

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Додається, що молдавські фермери, які традиційно експортують зернові та олійні культури до Румунії та Туреччини, цього року готові експортувати 800 000 тонн з 1,2 мільйона тонн сильного врожаю пшениці.

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Нагадаємо:

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Внаслідок чергової російської атаки на інфраструктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.