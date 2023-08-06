У Молдові 6 вагонів з зерном, які прямували до українського порту, зійшли з рейок
У Молдові через спеку 6 вагонів з зерном, які прямували до українського порту Рені на річці Дунай, зійшли з рейок.
Про це повідомляє Reuters.
Молдавська залізниця зазначає, що попередньою причиною аварії є надзвичайно висока температура, через яку рейки втратили свою міцність.
Загалом потяг, який прямував до Рені, складався із 61 вагона. Шість вагонів із зерном зійшли з рейок, коли потяг перебував на ділянці лінії Кульма-Чедір-Лунга.
Додається, що молдавські фермери, які традиційно експортують зернові та олійні культури до Румунії та Туреччини, цього року готові експортувати 800 000 тонн з 1,2 мільйона тонн сильного врожаю пшениці.
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Нагадаємо:
Внаслідок чергової російської атаки на інфраструктуру Одещини в ніч на 24 липня зазнав пошкоджень порт Рені.