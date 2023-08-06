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Підприємці з-поміж ВПО та мікробізнес, який постраждав від війни, можуть отримати грантову допомогу

Неділя, 6 серпня 2023, 10:30 - Ігор Пилипів

Міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe надає грантову допомогу підприємцям, які стали внутрішньо переміщеним особам, а також мікробізнесу, який постраждав від війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, з посиланням на Help – Hilfe zur Selbsthilfe.

Програма допомоги передбачає виділення 325 грантів вартістю до 2700 євро у національній валюті України. Грошова підтримка надається на закупівлю обладнання та матеріалів.

Подати заявку для участі в програмі можуть постраждалі від військової агресії підприємці з Києва та Київської, Житомирської, Чернігівської областей. А також – підприємці з-поміж ВПО (за наявності довідки), які переїхали до Києва та Київської області.

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Також організація зазначає, що перевагу у відборі матимуть:

  • жінки-підприємиці, зокрема ті, які стали головою сім’ї у зв’язку з військовою службою чоловіка, його пораненням, перебуванням у полоні чи загибеллю;
  • домогосподарства з дітьми, літніми людьми та людьми з інвалідністю.

"Програма розроблена для підтримки крафтових (наприклад, столярство, бджільництво, виготовлення прикрас) і сервісних (прибирання та догляд за будинками, ландшафтні послуги, персональні тренування тощо) бізнесів", – йдеться в повідомленні. 

Для отримання допомоги необхідно заповнити гугл-форму. Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року.

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Економічна правда. 

бізнес війна Київ
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