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Майно на одеському курорті "Куяльник" вартістю близько 1 мільярда повернули державі

Неділя, 6 серпня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів
 
фото: Одеська обласна прокуратура

Одеська обласна прокуратура забезпечила виконання рішення суду про повернення майна санаторію на курорті "Куяльник" вартістю в майже 1 млрд грн у державну власність. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

"Одеська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у державну власність майна об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю близько 1 млрд грн", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у суді прокурором було доведено, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 тис м кв.

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Санаторій розташований на території Куяльницького лиману. Це курорт державного значення, один з перших у світі, де почали застосовувати грязелікування. 

Нарізі судове рішення виконано, а право власності на вказаний об’єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України.

Нагадаємо: 

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За матеріалами СБУ до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передали арештовані активи на близько 15 млрд грн.

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