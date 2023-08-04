Італійські футбольні клуби завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років

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Італійські футбольні клуби за підсумками сезону 2021-2022 років зафіксували найбільші сукупні збитки за останні 15 років – 1,4 млрд євро, навіть після того, як міжнародні інвестори вклали мільйони в останні роки, щоб придбати такі клуби, як "Мілан" і "Рома".

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт PricewaterhouseCoopers.

Згідно зі звітом, за сезон, що завершився в червні 2022 року, професійні клуби Італії зазнали чистих збитків у розмірі 1,4 мільярда євро.

Останнім часом італійський футбол переживає хвилю інтересу інвесторів, залучаючи такі американські компанії, як RedBird, 777 Partners та Oaktree. Це допомогло командам покращити свої результати в європейських змаганнях, але не призвело до покращення фінансів, оскільки доходи від продажу квитків та трансляцій скоротилися.

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"Втрати за сезон 2020-2021 років склали 1,3 млрд євро, переважно через вплив пандемії Covid. Згідно зі звітом PwC, наступного року заборгованість зросла більш ніж на 4%, а за підсумками 2021-2022 років загальна заборгованість перевищить 5,6 млрд євро", - пише агентство.

При цьому доходи італійських ліг Серії А, Серії В та Серії С від продажу прав на трансляції скоротилися з 1,38 млрд євро у 2018-2019 роках до 1,25 млрд євро у 2021-2022 роках.

"Спонсорство, ще одне ключове джерело доходів, скоротилося на 3% за останні чотири роки. У Серії А, головній лізі Італії, за той самий період відбулося ще більше падіння. Вона значною мірою залежить від внутрішнього ринку, адже понад 80% контрактів укладено з італійськими спонсорами.

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В Англії, найбагатшій лізі Європи - хоча і під тиском нової конкуренції з боку Саудівської Аравії - лише 53% контрактів укладаються всередині країни", - додає Bloomberg.

Згідно зі звітом PwC, за кількістю підписників на основних платформах соціальних мереж, команди італійської ліги посідають третє місце за популярністю, поступаючись Англії та Іспанії. Але Франція та Німеччина, які посідають четверте та п'яте місця, швидко наближаються до Італії за кількістю підписників.

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Економічна правда