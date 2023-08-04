В Instagram встановили обмеження на повідомлення від незнайомців

Instagram запустив нову функцію, яка покликана краще захистити користувачів від небажаних зображень і відео в особистих повідомленнях від незнайомих людей.

Про це пише TechCrunch.

"З цією новою функцією користувачі, які хочуть надсилати особисті повідомлення людям, які не стежать за ними, зіткнуться з двома новими обмеженнями. По-перше, замість того, щоб надсилати необмежену кількість запитів тим, хто не є вашим фоловером, тепер ви зможете надіслати їм лише одне повідомлення. Ви зможете продовжувати надсилати йому повідомлення лише після того, як він прийме ваше запрошення до чату.

По-друге, запити тепер обмежені лише текстом, що означає, що ви можете надсилати зображення, відео або голосові повідомлення тому, хто не підписаний на вас, лише після того, як він прийняв ваше запрошення в чат", - пише видання.

Реклама:

Instagram заявляє, що завдяки цим новим обмеженням люди більше не отримуватимуть небажаних зображень або відео від користувачів, за якими вони не стежать, а незнайомці не зможуть надсилати їм повторні повідомлення.

У компанії додали, що це буде особливо корисно для жінок, які доволі часто отримують нюдси у приватних повідомленнях, не очікуючи цього.

"Ми хочемо, щоб люди відчували впевненість і контроль, коли відкривають свої повідомлення", - заявила керівниця відділу безпеки жінок у Meta Сінді Саутворт.

Реклама:

Економічна правда