Зупинка "зернового коридору": в НБУ порахували, скільки валютної виручки не отримає Україна

Через зупинку "зернового коридору" Україна цьогоріч недоотримає 2 мільярди доларів валютної виручки.

Про це розповів директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимир Лепушинський в подкасті "Хроніки економіки" від ЕП.

Він розповів, що в НБУ переглянули припущення по "зерновому коридору" – у новий макроекономічний прогноз не закладали його відновлення. Водночас разом із зниженням безпекових ризиків регулятор закладає розблокування всіх українських портів з другої половини 2024 року.

Що стосується впливу припинення "зернової ініціативи", то його заклали в базовий сценарій по ВВП.

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"Однак оскільки економіка України дуже адаптивна, ми вже маємо альтернативні маршрути постачання", – додав Лепушинський.

Топменеджер Нацбанку зазначив, зупинка "зернового коридору" вплине на:

швидкість експорту зерна – те, що не експортується цього року, буде експортовано наступного;

валютну виручку – за оцінками Нацбанку цього року вона буде меншою на 2 млрд дол.

Лепушинський зауважив, що цю суму Україна "наздожене" вже наступного року.

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Також у якості позитивного ризику для прогнозу, в НБУ розглядають можливість відновлення руху "зерновим коридором" і це покращить перспективи експорту.

"Але якщо цього не буде, також нічого особливого для валютного ринку не станеться. Національний банк має рекордні міжнародні резерви і буде присутній на валютному ринку, для того щоб балансувати ситуацію", – резюмував директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

Слухайте більше в подкасті: ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки?