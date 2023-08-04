УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова

"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових поїздів з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова у період пікових сезонних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, поїзд №191/192 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 17:03.

Зворотно, зі Львова, відправлятиметься 17-20, 22, 26-31 серпня о 13:15 та прибуватиме до Києва о 22:05.

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При цьому поїзд №111/63 - 64/112 Ізюм, Харків - Львів відправлятиметься 16, 18, 20, 25, 27 та 30 серпня з Ізюма о 18:22, Харкова о 22:43 та прибуватиме до Львова о 13:40.

Зворотно, зі Львова, 17 та 19 серпня - відправлятиметься о 14:50 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00. В інші дати - 21, 26, 28 та 31 серпня поїзд відправлятиметься зі Львова о 15:48 та прибуватиме до Харкова о 5:46 та до Ізюма о 12:00.

А поїзд №79/80 Дніпро - Львів (через Київ) відправлятиметься з Дніпра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 серпня о 22:15 і прибуватиме до Львова о 13:40.

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Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 серпня та 1 вересня о 15:48 і прибуватиме до Дніпра о 06:49.

Як уточнили в компанії, квитки доступні в застосунку УЗ, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Економічна правда