МАГАТЕ отримало доступ до дахів двох з шести енергоблоків ЗАЕС: мін не виявили

Міжнародне агентство ядерної енергії (МАГАТЕ) не виявило мін та вибухівки на дахах 3-го та 4-го енергоблоків Запорізької атомної станції.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Після вчорашнього доступу експерти МАГАТЕ не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель блоків 3 і 4 і турбінних залах ЗАЕС", - зазначив Гроссі.

За його словами, команда МАГАТЕ продовжує звертатися з проханням відвідати дахи інших чотирьох блоків станції.

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Нагадуємо:

МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС. Під час обходу 23 липня команда МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні обмеженого доступу, до якої персонал станції не має доступу, та спрямовані в бік від майданчика.

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Раніше російські окупанти перевели енергоблок 4 з режиму "холодний зупин" у режим "гарячий зупин". Це викликає занепокоєння в експертів, оскільки створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.