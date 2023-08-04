"Напружена тригодинна Ставка": Зеленський розповів про обговорення "зернового коридора" та роботи ВПК

Продовження дії "зернового коридору" та розвиток військово-промислового комплексу стали предметом обговорення Ставки верховного головнокомандувача у п'ятницю, 4 серпня.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Напружена тригодинна Ставка. Багато питань, що потребували особливої уваги", - написав президент у своєму телеграмі.

Так, учасники Ставки розглянули питання продовження дії "зернового коридору".

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"Доповіді віце-прем’єра Кубракова, міністра Кулеби, командувача Неїжпапи та наших розвідок. Розуміємо відповідальність перед світом. Залучаємо максимальну кількість країн регіону для забезпечення глобальної продовольчої стабільності", - повідомив Зеленський.

Окрім того, зазначив Зеленський, за результатами обговорення розвитку військово-промислового комплексу буде максимально спрощено процедури його роботи.

"Розвиток ВПК. Доповідь міністра Камишіна. Максимально спрощуємо процедури для наших оборонних підприємств, щоб вони займалися зброєю, снарядами, а не паперами", - написав глава держави.

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"Аналіз застосування високоточної зброї. Зараз не час для озвучування деталей. Але результатами задоволені", - додав він.

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Підсумки Ставки прокоментував також Секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, постачання зерна світу було одним із ключових питань.

Данілов наголосив, що з Росією не було ніякої "угоди", були домовленості з ООН, яка безпосередньо, згідно зі своїм уставом, відповідає за певні процеси, і були певні угоди з Туреччиною, яка має теж вихід у Чорне море.

"Звідки виходила Росія – нам то по цимбалах, тому що ми з ними ніяких відносин з цього приводу не мали. Ми будемо робити те, що вважаємо за необхідне, будемо рухати кораблі з зерном туди, куди вважаємо за потрібне, і ні в кого питати дозволу не збираємось", - зазначив він.

"Те, що країна терорист на сьогоднішній день тероризує не тільки нашу країну, а й увесь світ, це більше питання до світу: до якої межі вони будуть терпіти ці витребеньки, які робить РФ. Чи то залітаючи на територію країни НАТО, Польщі, спільно з білорусами, чи атакуючи порти Ізмаїла, які знаходяться фактично на кордоні Румунії (так само країни НАТО). Коли в них терпець урветься, нам складно сказати, але ми точно будемо робити все від нас залежне, щоб наша їжа була доступна світу", - сказав Данілов.