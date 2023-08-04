В Україні продовжують відкриватися компанії зі зв’язками в Росії та Білорусі
Аналітичний центр платформи відкритих даних YouControl виявив, що від початку повномасштабної війни в Україні не тільки не закрилася більшість компаній, у структурі власності яких присутні особи, пов'язані з Росією та Білоруссю, а й було створено 39 нових компаній.
Про це йдеться в опублікованому дослідженні, здійсненому аналітиками R&D центру YouControl.
Так, на початку повномасштабного вторгнення Росії, в YouControl створили список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід". До нього увійшли понад 20 тис активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь.
За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів – Росії та Білорусі. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більш як 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в Росії та Білорусі.
Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.
При цьому, у процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завжди означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".
Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:
- зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну.
- переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (збіг прізвищ, а також по батькові, яке збігається з іменем попереднього учасника);
Крім того, за період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких присутні особи пов’язані із РФ та РБ. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні й 2 – на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.
14 юросіб з російськими або білоруськими співвласниками є благодійними організаціями з основним КВЕДом – надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
У більшості фірм співвласники-громадяни РФ та РБ, мають українське місце реєстрації (адресу). Проте у 7 компаніях громадяни Білорусі, що є учасниками новостворених під час повномасштабної війни українських підприємств, згідно з ЄДР, зареєстровані в республіці Білорусь та в 1 випадку в Туреччині. Деякі компанії, що зареєстровані у період 24.02.2022-11.07.2023 рр., пов’язані між собою через учасників.
За 16 місяців війни, у незначної кількості українських компаній, що були зареєстровані до повномасштабного вторгнення, у складі учасників з’явились представники з РФ та РБ. Аналітики YouControl виявили 10 таких фірм. 5 з них зареєстровані в Києві, 3 – у Харківській області, а також по одній компанії у Рівненській та Одеській областях.