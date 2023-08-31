У Росії дефіцит пального для збирання врожаю – Reuters

reuters

Росія - один з найбільших світових виробників нафти - зіткнулася з дефіцитом пального, що має вирішальне значення для збору врожаю, особливо у південних регіонах, і ситуація може погіршитися в найближчі місяці.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела на ринку.

Трейдери кажуть, що паливний ринок постраждав від поєднання різних факторів, включаючи технічне обслуговування на нафтопереробних заводах, вузькі місця в інфраструктурі на залізницях і слабкий рубль, який стимулює експорт пального.

Протягом останніх місяців Росія намагається подолати дефіцит дизпалива і бензину, розглядаючи обмеження експорту як останню спробу запобігти серйозній паливній кризі, яка є чутливою для Кремля напередодні президентських виборів у березні.

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Рішення уряду скоротити субсидії для нафтопереробних заводів, ймовірно, погіршить доступність палива, пише агентства.

Регіональні нафтобази в південних регіонах Росії були змушені скоротити або навіть призупинити продаж палива, в той час як роздрібні заправні станції були змушені обмежити обсяги продажу палива клієнтам.

"Бензину А-92 немає в роздрібному продажі в Краснодарському краї, Адигеї та Астрахані, майже немає бензину А-95 і дизельного пального", - сказав один із трейдерів на півдні Росії.

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Інший трейдер повідомив, що дизпаливо не продається на нафтобазах, а на роздрібних ринках його немає вже другий тиждень поспіль у всій Самарській області.

При цьому віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив у середу, що дефіциту палива немає.

Але він також сказав, що уряд працює над заходами щодо забезпечення стабільного постачання палива на внутрішній ринок, включаючи підвищення рівня обов'язкових продажів на біржах і обмеження кількості експортерів.

Економічна правда